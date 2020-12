Ex-Sturm-Profi Dag: „Kein Platz für Rassismus!“

Am späten Nachmittag landete der Tross von Basaksehir gestern wieder in Istanbul. Nach der 1:5-Pleite gegen Paris SG beendete der türkische Meister die Champions-League-Gruppenphase auf dem letzten Platz. In Erinnerung bleibt aber der Rassismus-Skandal im letzten Spiel, den Ekrem Dag hautnah miterlebte.