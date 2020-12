Tiere sagen Danke - „Karma“

Sogar zweimal war das Glück auf ihrer Seite: Das erste Mal rettete eine Tierfreundin „Karma“ von einem Bauernhof, leider konnte sie bei dieser nicht bleiben. Und so stellte das Linzer Tierheim die Vierbeinerin in der „Krone“- Tierecke vor. Da schlug das Glück ein zweites Mal zu! Margit Scheschka aus Sierning (OÖ) entdeckte „Karma“ in der Zeitung! Leider kam„Corona“ dazwischen, aber einige Wochen später konnte Margit sie bei sich aufnehmen. Vom ersten Moment an war „Karma“ bei ihr zuhause. Sie bereichert das Leben aller im Haus mit Garten.