Millionen-Auftrag für Maschinenfabrik Liezen

Forschungsprojekt

In die aktuellen Aufträge fließe Know-how eines Forschungsprojekts, das gemeinsam mit dem Österreichischen Gießerei-Institut (ÖGI) umgesetzt wurde: „Da die Gewichtsreduktion auch in der Bahnverkehrstechnik zunehmend an Bedeutung gewinnt, haben wir uns wissenschaftlich fundiert mit der Optimierung von Topologien bzw. Geometrien auseinandergesetzt. Unsere laufenden Investitionen in die Innovation machen sich jetzt bezahlt - und wird in diesem Unternehmensbereich mittelfristig auch für neue Arbeitsplätze in Liezen sorgen“, meinte Gießereileiter Peter Fuchs.