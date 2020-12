Wie der Klimawandel den Schnee schmelzen lässt

Lieber Herr Prof. Foelsche, was sind Ihre Erinnerungen an die größten „Jahrhundertwinter“?

1986 war ich gerade 18 Jahre alt. Daran kann ich mich gut erinnern. Zuerst kam der Schnee, ich war mit den Langlaufskiern in Graz unterwegs, dann kamen die Dachlawinen. Aber auch 1995/96 hatten wir in Graz über hundert Tage eine Schneedecke. Etwa alle zehn Jahre gibt es so viel Schnee. Bemerkenswert war der Jänner 2019: In Graz hatten wir nicht mehr als einen Zentimeter, am Loser waren es über fünf Meter.