14-Jähriger in Garage von Unbekanntem angefahren

Wegen eines Vorfalls, der sich bereits Anfang November in Innsbruck zugetragen hatte, bat die Polizei am Mittwoch um Hinweise aus der Bevölkerung. In einer Garage wurde ein 14-Jähriger von einem rückwärts ausparkenden Unbekannten angefahren. Es wurden keine Kontaktdaten ausgetauscht, erst am nächsten Tag bemerkte der Bursche Schmerzen.