Jung-Papa Dodero geht heute auf die Bullenjagd

Bullen sind in Form

Ausgeschlafen sollten heute die 99ers aber sein, wenn es zum dritten Mal in elf Tagen gegen Salzburg geht. Die ersten zwei Partien endeten mit einer 2:10-Abfuhr und einem 3:4 im Penaltyschießen. Anders als die Grazer kommen die Bullen nach vier Siegen in Folge mit einer breiten Brust in den Bunker.