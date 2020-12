Immer mehr Steirer landen in der Armut

Herr Beiglböck, bei Armut denken viele an Entwicklungsländer. Wie sehr prägt Armut die Steiermark?

Armut ist ein relativer Begriff und hängt stark von der Situation im jeweiligen Land habe. Kann ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, einen Kaffee trinken gehen, ein Kino besuchen? Eine große Anzahl von Menschen in der Steiermark kann das nicht, sie müssen Abstriche machen. Teilweise geht es in existenzielle Fragen: Kann ich mir die Miete, Schulmaterialien und genug Essen leisten?