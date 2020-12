Tirol: Ein Drittel der Antigentests falsch positiv

Nach den Massentests am Wochenende waren in Tirol 620 Antigentests positiv. Nun liegen für 91,4 Prozent die Vergleichswerte der deutlich aussagekräftigeren PCR-Tests vor. Knapp 400 der 620 positiven Antigen-Testungen seien bestätigt worden, informierte das Land in einer Aussendung am Montag.