Skifahrer wollte Geld zurück: Klage gescheitert

Das Bezirksgericht Zell am See wies am 30. November die Klage ab. Das Datum „bis 3. Mai 2020“ sei eine „Gültigkeitsdauer bei voraussichtlichem Öffnungszeitraum“, und keine Garantie für 205 Skitage. Und: Eine Bereicherung ist „nicht ersichtlich.“ Das Ehepaar will jedoch in Berufung gehen, kündigt Kinberger an: „Im Falle des Erfolgs werden etliche weitere Klagen folgen.“