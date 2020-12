„Lärmresistente ÖBB“ klärt über Hintergründe auf

In einem Hilferuf an die „Krone“ berichteten Anrainer des Bahnhofs Kufstein über unerträgliche Lärmbelästigung durch Tag und Nacht laufende Aggregate. Die Bundesbahn erklärt dazu, so gut als möglich Rücksicht zu nehmen. Und sie begründet, warum immer noch uralte Dieselloks im Einsatz sind.