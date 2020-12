Massentest-Update: Bisher rund 111.400 Teilnehmer

Terminverschiebungen in Osttirol

Aufgrund der aktuellen Wettersituation haben sich weitere Öffnungszeiten in Osttirol geändert - so werden beispielsweise in den Gemeinden Iselberg-Stronach, Thurn oder Obertilliach die Türen der Testlokale am Dienstag offenstehen. Die Bevölkerung wird gebeten, sich vorab direkt bei ihrer jeweiligen Wohnortgemeinde zu informieren.