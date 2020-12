Freie Lehrstellen bei der Tiroler Industrie

Die IV appelliert daher an junge Menschen im Land, sich jetzt um eine der vielen offenen Lehrstellen zu bewerben und auch damit einen Beitrag zum Wiederaufschwung des Landes zu leisten. „Die Lehrstellensituation ist in Tirol verhältnismäßig gut. Fachkräfte werden in Tirol auch in Zukunft gefragt bleiben“, stellt IV-Geschäftsführer Eugen Stark fest.