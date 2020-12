Keine Revanche! Zwei Tore Vorsprung reichten nicht

Das bittere 2:10 zuletzt in der Bullen-Arena gegen Salzburg haben die Eishockey-Graz99ers abgeschüttelt - beim Rückspiel im Grazer Merkur Eisstadion hatte die Mason-Truppe mehr als eine Hand am Sieg gegen die Mozartstädter. Eine 3:1-Führung reichte allerdings nicht, es setzte am Ende nach hartem Kampf ein 3:4 nach Penaltyschießen.