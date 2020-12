Jedes 5. Kind hat Deutsch nicht als Muttersprache

Jedes fünfte steirische Volksschulkind hat eine andere Muttersprache als Deutsch - das ergab eine Anfragebeantwortung von Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß an die FPÖ. In Graz übersteigt der Anteil fremdsprachiger Kinder in fünf Bezirken sogar die 70-Prozent-Marke. Die Zahlen stagnieren auf hohem Niveau.