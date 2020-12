Schnee forderte Einsatzkräfte

Zu mehr als 100 Feuerwehreinsätzen in Niederösterreich führte der Schneefall, der in der Nacht auf Donnerstag einsetzte. Über 1000 Einsatzkräfte waren vor allem in den Bezirken Amstetten, Baden, Hollabrunn, Horn, Krems, Melk, Tulln, St. Pölten, und Waidhofen an der Thaya gefordert. Dabei gab es Verletzte.