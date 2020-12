Innsbruck genehmigt 320.000 Euro für zwei Studien

Eine „hochauflösende Stadtklima-Analyse“ hat am Mittwoch der Innsbrucker Stadtsenat in Auftrag gegeben. Kostenpunkt: 124.000 Euro. „Die Klima-Analyse dient dem Ziel, notwendige und effektive Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel, wie Begrünungen, weiße Dächer oder Wasserflächen, zu prüfen und umzusetzen“, berichtete Vize-BM und Umwelt-StR Uschi Schwarzl.