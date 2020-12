185 Standorte für Massentests in der Steiermark

Die Corona-Schnelltests für Lehrer, Kindergartenpädagogen und Schulpersonal am 5. und 6. Dezember ist in der Steiermark nur das Aufwärmen: Am 12. und 13. Dezember sind alle Menschen über 6 Jahre mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Steiermark zum Test aufgerufen. Seit Mittwochabend steht fest: Es gibt 185 Teststationen mit 900 Testspuren.