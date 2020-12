Heimflug erst nach dem Finale geplant

In Florida bleiben dem 18-Jährigen aber noch ein paar Tage Zeit, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Voraussichtlich bestreitet Luki sein erstes Spiel am Dienstag. „Ich werde versuchen, mich gut vorzubereiten, um dann in bestmöglicher Verfassung ins Turnier zu starten“, erklärte Neumayer, der sich große Ziele für den Prestige-Event gesetzt hat. Der Radstädter will in Miami in die großen Fußstapfen von Österreichs Superstar Dominic Thiem treten. Der hat das Turnier nämlich 2011 gewonnen. „Mein großes Ziel ist der Titel. Ich denke, dass ich sicherlich zu den Favoriten gehöre, auch weil der Event aufgrund der Corona-Situation nicht so gut besetzt ist wie normal“, wusste Luki.