Granate unter Pflug explodiert

Der Bauer, der gar nicht fassen konnte, was da auf seinem Feld passiert war, rief die Polizei, die sofort den Entminungsdienst losschickte. Dieser sammelte die freigelegten Geschoße ein. Da in der Erde allerdings noch mehr Sprengkörper vermutet wurden, musste noch Herrmann mit seinem Team anrücken. Er entdeckte mit einem Eisendetektor elf weitere Granaten und grub diese vorsichtig aus. „Es gab hier am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Artillerie-Stellung der Deutschen Wehrmacht. Die Soldaten haben die Granaten in kleineren Vierer-Depots gelagert“, weiß der Munitionsexperte aus Matzen-Raggendorf im Bezirk Gänserndorf.