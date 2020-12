Heereslogistik für die Massentests in Tirol

„Die ersten 360.000 Test-Kits haben wir bereits am Dienstag erhalten“, berichtet Major Thomas Preissler, Kommandant des Heereslogistikzentrums in St. Johann. Mit 50 seiner Logistikexperten ist er die Versorgungsdrehscheibe für die anstehenden Massentests in Tirol. Insgesamt 600.000 Test-Kits hat das Bundesheer für die Testung in Tirol angekauft. Das Land stellt die Schutzausrüstung für die Testteams zur Verfügung.