„Hälfte der Betriebe zu Weihnachten geschlossen“

Stadthotellerie leidet besonders

Unterschiede gibt es in den Regionen: „Die Stadthotellerie im Raum Innsbruck ist wenig optimistisch. In Osttirol hingegen sieht man die Lage besser und 80 Prozent wollen sogar aufsperren“, präzisiert Tirols Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer. Bezüglich Auslastung glaubt man am ehesten im Bezirk Kitzbühel, mit einem dicken blauen Auge davon zu kommen. Interessant die Beurteilung der Landesregierung: Der Notendurchschnitt liegt bei 3,2 – und zwar mit doppelt so vielen „nicht genügend“ als „sehr gut“ im Corona-Umfrage-Zeugnis.