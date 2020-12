„Schwere des Verlaufs ist vielen noch nicht klar!“

Zusammenstehen und Abstand halten – mit diesem Motto im Hinterkopf treten wir täglich unseren Dienst an. In der Pandemiezeit heißt es zurzeit mit voller Schutzausrüstung den Arbeitsalltag zu bewältigen. Das ist körperlich sehr anstrengend – fast so, als würde man Hochleistungssport machen. Genügend Ruhepausen für uns sind hier unerlässlich. Neben der körperlichen Belastung aufgrund der Arbeit mit voller Schutzausrüstung ist auch die emotionale Belastung sehr groß – wir sind die einzigen unmittelbaren Bezugspersonen für die Patienten in ihrer Isolation, und schwere Fälle kämpfen tatsächlich auch sehr oft um ihr Überleben.