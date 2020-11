Im dichten Nebel: Pkw krachte gegen Traktor

Die beiden Insassen des Pkw (85, 78) verletzten sich bei der Kollision. Sie mussten in das Krankenhaus Traunstein. Zum Unfallzeitpunkt - am Freitagabend - herrschten extrem schlechte Sichtverhältnisse samt dichtem Nebel. Am Pkw entstand Totalschaden, der Anhänger des Traktors wurde schwer beschädigt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettung und Polizei waren im Einsatz.