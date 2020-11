15.000 Helfer bei Tests

Unzufrieden zeigen sich die Experten mit den Zahlen der Corona-Neuinfizierten. „Der Wert ist mit 762 am Sonntag nach wie vor zu hoch“, heißt es. Ein rasches und umfassendes Ende des harten Lockdowns gehe sich so noch nicht aus. Gleichzeitig werden derzeit auf Hochtouren die freiwilligen Massentests vorbereitet. In vielen Gemeinden läuft dazu die Suche nach Helfern – derzeit nehmen Gesundheit-Profis an, dass überall genügend Personal aktiv sein wird. „15.000 freiwillige Mitarbeiter werden im Einsatz sein“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf. Feuerwehrmitglieder, Rettungsorganisationen und Zivilschutzverband sind ganz vorne mit dabei. Das Militär wird vor allem logistische Einsätze durchführen.