Zwei zeitgleiche Feuerwehr-Einsätze am selben Ort

Um 17.17 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Pkw-Brand in die Knittelfelder Innenstadt, den Passanten bis zum Eintreffen der Feuerwehr mittels Handfeuerlöscher in Schach hielten, aus. Während die 18 eingesetzten Mann mit den Nachlöscharbeiten am Fahrzeug beschäftigt waren, kam es nur wenige Meter von Brand zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.