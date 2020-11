Räuber überfiel Pensionistin (83) in ihrer Wohnung

„Es brennt“ hatte er in die Türsprechanlage gebrüllt, dadurch geriet die 83-Jähriger naturgemäß in Panik und entsperrte die Haustür. Die Seniorin wollte schon ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss verlassen, als plötzlich der Täter vor ihr stand. Mit einer Pistole in der Hand drängte er sie zurück in die Wohnung. Dort forderte er in einheimischem Dialekt Bargeld. Noch bevor der Räuber die Flucht ergriff, wies er sein Opfer an, die Wohnung in der nächsten Stunde nicht zu verlassen, und auch nicht die Polizei zu rufen.