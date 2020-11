Die Zahl Neuinfizierter sinkt

Langsam, aber stetig: Mit 634 verzeichneten Neuinfektionen in Niederösterreich ist die Zahl der positiv auf Corona getesteten Landsleute auch gestern wieder zurückgegangen. „Das Virus ist aber weiter unter uns“, warnt man aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Tragisch: Nur in vier Bezirken waren in der vergangenen Woche keine Toten zu verzeichen – die Entwicklung im Vergleich der Woche davor zeigt die Grafik rechts.