Unsere Rodel-Queen jagt eine WM-Medaille

Highlight im Februar

„Wird alles sehr ungewohnt sein. Früher sind wir zusammengesessen und haben uns untereinander ausgetauscht, das spielt es jetzt nicht mehr“, meint die steirische Rodel-Queen, die in der letzten Saison im Gesamtweltcup Platz fünf belegte. Das große Highlight steigt Anfang Februar in Umhausen - bei der Heim-WM möchte Diepold endlich ganz vorne mitmischen. „Bei Großereignissen hat’s bei mir in der Vergangenheit nie so ganz geklappt, das soll sich 2021 allerdings ändern. Eine Medaille ist mein großes Ziel“, betont die 24-Jährige.