Virtueller Spielzeugladen in Zeit des Lockdowns

Das wohl einzige 3D-Spielzeuggeschäft in Tirol lässt auch in Zeiten des Lockdowns keine Wünsche offen, denn bestellen geht ganz einfach. „Erstelle einen Screenshot, ein Handyfoto oder schicke uns den Produktnamen per Mail, persönlicher Nachricht, Facebook oder WhatsApp und werde exklusiv und persönlich beraten“, heißt es seitens des Unternehmens. Weihnachten kann also kommen...