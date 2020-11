Das Duell der „Hexer“ steht im Fokus

Der 33-jährige Däne Sebastian Dahm, den manche nach seinen zwei Saisonen in Graz für den besten Goalie der 99ers-Geschichte halten, führt mit einer Save-Percentage von 95 Prozent im KAC-Kasten die Torhüter-Statistik der Ice Hockey-League an. Doch 99ers-Schlussmann Olivier Rodrigue spielt mit einer Fangquote von 92 Prozent als Nummer drei der Liga auf Augenhöhe. Und der 20-jährige kanadische U20-Teamgoalie, dem viele eine NHL-Zukunft in Edmonton zutrauen, ist ein echter Siegertyp: In sieben Spielen hat er im Tor der Mason-Truppe begonnen, siebenmal haben die 99ers gewonnen!