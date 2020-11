335.000 neue Masken in Tirol angefordert

Nachdem in der zweiten Augusthälfte auch in Tirol eine Masken-Charge einer Bundeslieferung mangelhafte KN95-Masken (die dem Schutzstatus einer FFP2-Maske entsprechen) enthalten hatte, wurden vonseiten der betroffenen Einrichtungen 335.000 neue Masken angefordert. Die genaue Anzahl der fehlerhaften Masken war laut Land nicht bekannt, dürfte sich aber in dieser Größenordnung bewegen.