Rumänisches Duo knackt mindestens vier Container

Bereits am 12. Oktober erwischte die Polizei zwei rumänische Staatsangehörige auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Baustellen-Container. Nun haben die Ermittlungen Früchte getragen: Die beiden Männer im Alter von 32 und 35 Jahren sind für mindestens vier Baustellen-Einbrüche und einen Einbruch in ein Fahrzeug in der Stadt Salzburg, im Tennengau und im Flachgau verantwortlich.