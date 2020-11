Schwechat: Rettungsauto während Einsatz sabotiert

Sabotageakt an einem Rettungswagen während eines Einsatzes: Als die Besatzung eines Fahrzeuges des Roten Kreuzes in der Nacht auf Mittwoch im niederösterreichischen Schwechat einen Patienten versorgte, machten sich bis dato unbekannte Täter offenbar an dem Wagen zu schaffen. So wurde die Luft aus dem linken Hinterreifen gelassen. Bei den Rotkreuz-Helfern zeigte man sich ob des Vorfalls „entsetzt“. „Das hätte Menschenleben kosten können.“