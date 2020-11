Bund überprüft an Salzburg gelieferte FFP2-Masken

Im Bundesland Salzburg dürfen FFP2-Masken des Bundes, die vom Land am 28. Oktober an Pflege- und Sozialeinrichtungen verteilt worden sind und nicht die Produktionslosnummer SC20200040 aufweisen, laut Gesundheitsministerium derzeit lediglich als Mund-Nasen-Schutz verwendet werden. „Wir haben unsere Träger der Einrichtungen umgehend darüber informiert“, erklärte LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) in einer Aussendung.