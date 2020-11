48-jähriger Tiroler wurde Opfer von Webganoven

Alles begann mit einer Registrierung auf einer Kryptowährungsseite im Internet, über die der 48-Jährige auf „Facebook“ aufmerksam geworden war. Daraufhin wurde mit ihm mehrmals telefonisch Kontakt aufgenommen und er konnte schließlich auch dazu überredet werden, die App „anydesk“ am Handy zu installieren. Dadurch konnte in weiterer Folge ein Mitarbeiter der Kryptowährungsseite mit Einwilligung des Opfers auf dessen Handy zugreifen. Am 27. Oktober forderten die Täter den Tiroler auf, 250 Euro auf das auf dem Handy eingerichtete Konto - ein Tiroler Bankinstitut - einzuzahlen.