Autolenker (83) stürzte 20 Meter über Böschung ab

Selbständig befreit

Durch den Absturz zog sich der 83-Jährige Verletzungen Grades zu. Er Mann konnte sich über die Beifahrertüre selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und per Telefon einen Angehörigen verständigen. Von diesem wurde er von der Unfallstelle abgeholt und nach Hause gebracht. Dort wurden die Rettungskräfte alarmiert und der Verletzte anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Das Unfallfahrzeug wurde von einem Abschleppdienst aus dem Wald geborgen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.