Die Lunge hat erst danach gebrannt

Ein paar Kilo (Muskeln) verlor der Hüne auch. „Aber das hole ich schon wieder auf – Spiele haben wir in der nächsten Zeit genügend“, verweist der 34-Jährige auf das mehr als intensive Programm in der ICE Hockey League. Wie auch vorm Gastspiel beim Stammklub, dass nach dem starken 12:0-Punkte-Startlauf nun bereits vier Niederlagen zu Buche stehen. „Es ist an der Zeit, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wenngleich: Es gibt in der Liga keinen leichten Gegner.“