Nach „Covid-Alarm“! Handballern droht lange Pause

Kein Training, kein Spiel! Die Handballer von Bärnbach/Köflach sind nach den jüngsten positiven Testungen in Quarantäne. Das heutige Nachtragsmatch gegen Westwien musste abgesagt werden. Auch das „krone.tv“-Livespiel am Samstag gegen Bregenz wackelt gewaltig. „Da einige Spieler auch Symptome haben, ist an einen Einsatz derzeit nicht zu denken!“, weiß Sportchef Christian Glaser.