Lichtblick in der Statistik

Zur Erinnerung: Der Reproduktionsfaktor gibt an, wieviele Menschen ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt. Solange dieser Wert über 1 liegt, steigt auch die Zahl der Erkrankten weiter an, weil mehr neue Fälle dazukommen, als Patienten wieder genesen. In Niederösterreich ist jetzt die Trendwende gelungen: Erstmals seit dem Sommer liegt der Reproduktionsfaktor bei 0,99. Das ist bei aller Sorge natürlich ein – vorsichtiger – Grund zu Freude. „Was wir hier erleben, sind die Auswirkungen vom sogenannten Lockdown light. Die Welle flacht ab, aber derzeit noch viel zu langsam“, heißt es aus dem Landessanitätsstab. Die Hoffnung liegt auf der kommenden Woche, wenn auch die Folgen des zweiten, des „harten“ Lockdowns im Gesundheitssystem ankommen. Ist das die herbeigesehnte Entwarnung? – Das können auch die besten Experten noch nicht sagen.