Vom Job auf den Hof: Landwirtin aus Leidenschaft

Die Kalberln bleiben bei ihren Müttern, wachsen neben ihnen auf. Auf ihrem letzten Weg, später dann, sind sie nicht allein. „Wir begleiten sie bis zu ihrem Ende. Ein artgerechtes Leben und ein Tod ohne Stress, ohne allein zu sein - das sind wir ihnen schuldig.“ Derzeit wird noch in der Nähe geschlachtet, im Moment laufen aber große Bauarbeiten am Hof, damit dann das Schlachten auch direkt vor Ort möglich ist. So, dass es das Tier am besten gar nicht merkt.