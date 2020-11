Mieter kämpfen mit den Wohnkosten

Michaela aus dem Tennengau kämpft seit dem Frühjahr mit den hohen Kosten und geriet mit den Zahlungen in Rückstand – ihre fünfköpfige Familie musste um ihre geförderte Wohnung bangen. Auch im zweiten Lockdown bleibt Michaelas finanzielle Situation weiter angespannt: „Zuerst war mein Mann in Kurzarbeit. Jetzt steht sie mir bevor. Wie soll man sich als Familie da noch was leisten können?“ Sie hat sich schließlich mit der Vermieter-Gesellschaft geeinigt und zahlt den Rückstand in Raten zurück. Unterstützung vom Land gab es keine, die Wohnbeihilfe würde erst rückwirkend nach Einreichen des Jahreslohnzettels ausbezahlt, sagte man ihr.