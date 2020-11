Gabriel Castañeda: Comedian im Thriller-Genre

Figuren und Struktur für diesen Roman gebe es schon, berichtet er bei einem Spaziergang in seinem Wohnort Strengen im Tiroler Oberland. „Viele Ideen dazu sind mir beim Spazieren durch die Waldwege hier gekommen“, hält er fest. Er sei generell ein „Landei“ und könne sich ein Leben in der Großstadt nicht vorstellen. Darum werde sich der Roman auch unter anderem mit einem Mord in einem Dorf beschäftigten, verrät der Kabarettist.