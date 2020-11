Wiesing: Lkw auf Irrwegen hing auf Radweg fest

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr lenkte der 55-jähriger Bulgare das Sattelkraftfahrzeug in Jenbach auf der Suche nach einer Tankstelle, angeblich nach Anweisungen seines Navigationsgerätes, auf einem Radweg in Richtung Rotholz. Dabei rutschte das Fahrzeug vom Radweg und blieb hängen.