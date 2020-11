Zahlen sinken zu langsam

Weiterhin nicht in Sicht ist eine Entspannung der Corona-Lage. Denn trotz leicht sinkender Zahlen bei den täglichen Zuwachsraten (985) bleibt das Infektionsgeschehen in Summe deutlich zu hoch. Dabei bereitet auch der Faktor der Zeitverzögerung den Behörden Sorgen. „Bis der Lockdown seine Wirkung zeigt, werden sich die Zahlen nur langsam zurückentwickeln. Und das wird leider noch ein paar Tage dauern“, weiß man im Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Ziel sei es, die Infektionszahlen bis zum Ende des Lockdowns zu halbieren. Immerhin: Auch der Replikationsfaktor im Land sinkt weiter deutlich. Aktuell steckt ein Infizierter durchschnittlich 1,06 weitere Personen mit dem Virus an. Heute vor 14 Tagen lag dieser Wert noch bei 1,48.