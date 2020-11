Lockdown-Wirrwarr ärgert Salzburgs Friseure

„Als ich das gelesen hab, habe ich einen Schock gekriegt.“ Funda Ütgin-Krischke versteht wie so viele ihrer Kollegen die Welt nicht mehr. Die Friseurin musste ihr Geschäft in Salzburg-Aigen schließen. Aufsperren darf sie erst wieder am 7. Dezember, nach Ende des neuerlichen Lockdowns. Aber: Hausbesuche dürfte Ütgin-Krischke weiterhin machen. „Was soll das? In meinem Salon kann ich die Hygienemaßnahmen sicher besser einhalten, als in privaten Räumlichkeiten“, ärgert sich die Friseurin.