Notfall-Konzept für den Versorgungskollaps

Falls nicht, liegt ein „Plan B“ in der Schublade. Dazu gehört das Bettenlager am Messegelände. „Sollte es zur kompletten Eskalation kommen, können wir das Messe-Spital wieder einrichten“, so Stöckl. Betten und medizinische Geräte stehen bereit, es brauche aber Personal. Nur wenn das Reha- und Kurwesen wieder komplett runtergefahren wird, stehen genug Fachkräfte zur Verfügung.