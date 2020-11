„Corona sorgt für totale Buchungsflaute“

Und das stresst die 125 Skischulen gewaltig: „Es ist momentan mühsam, wir haben null Buchungen. Der Großteil der Skischulen will heuer das Personal reduzieren“, sagt Gerhard Sint, Skischulleiter und Branchensprecher, der in seiner Skischule „Rot-Weiß-Rot“ in St. Johann im Pongau mit 50 seiner 80 Mitarbeiter starten will.