Zweijähriger sperrte sich ein

Bange Momente in einer Wohnung in Melk: Kurz nach dem Mittagessen ging der zweijährige Enkelsohn in das Schlafzimmer seiner Großeltern. Dort gelang es dem kleinen Mann allerdings, unabsichtlich die Tür abzusperren. Da es Oma und Opa nicht schafften, ins Zimmer zu gelangen, wurde die Feuerwehr alarmiert.