Der Lockdown-Fahrplan der Grazer „Öffis“

Auch die Grazer Öffis reagieren auf den Lockdown, der am Dienstag startet: In unterschiedlichen Bereichen adaptiert die Holding Graz ihre Angebote und Dienstleistungen. So fahren die Graz Linien in dieser Woche noch den aktuellen Fahrplan, danach wolle man entscheiden, ob man auf den „Ferien-Fahrplan“ umsteigt.