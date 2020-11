Corona auf Intensivstation: Über April-Höchstwert

Hospitalisierungen im Detail

Die 338 Patienten auf Normalstationen verteilen sich wie folgt: 90 Patienten in Innsbruck, 34 in Hall, 51 in Schwaz, 54 in Kufstein, 32 in Zams, 33 in St. Johann, sechs in Reutte, 28 in Lienz und zehn in Natters. Von den 70 Intensivpatienten werden 38 an der Innsbrucker Klinik, fünf in Hall, drei in Schwaz, acht in Kufstein, zehn in Zams, zwei in St. Johann, einer in Reutte sowie drei in Lienz behandelt.